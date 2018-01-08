Эксперты назвали атаковавшее российскую базу в Сирии оружие

Военную базу Хмеймим в Сирии обстреляли из 82-милиметровых автоматических минометов «Василек». Информацию об этом сообщает «Вестник Мордовии», ссылаясь на мнение военных экспертов.

У данного типа минометов есть масса преимуществ. Их масса составляет не более 630 килограммов, что позволяет разместить их в автофургоне. «Василек» производит более 120 выстрелов в минуту. Один боеприпас способен распадаться на 600 осколков.

«Следует отметить, что мины калибра 82 миллиметра практически невозможно перехватить имеющимися у российской армии средствами. За рубежом работы в этом направлении проводились более успешно. Так, в странах НАТО разрабатывались специальные артиллерийские и лазерные комплексы. Американцы смогли защитить свои объекты в районе Багдада от минометных обстрелов», — сообщает «Вестник Мордовии».

Отмечается, что на вооружении сирийской армии данного типа минометов не было и, по всей видимости, они были приобретены в Турции.