Четыре взрыва в сирийском Идлибе: погибло не менее 30 человек

В сирийском городе Идлибе произошло несколько взрывов. Как сообщают местные СМИ, погибло 30 человек и более 70 получили ранения различной степени тяжести.

Сообщается, что в городе произошло сразу четыре взрыва. Как сообщают СМИ, были взорваны автомобили, начиненные взрывчаткой.

Первый взрыв произошел на улице Салясин вблизи супермаркета «Аль-Мири». Вторая машина взорвалась возле штаба боевиков.

Местные источники сообщают, что на территории, подвергшейся нападению, находится сразу несколько радикальных группировок, которые воюют за власть.