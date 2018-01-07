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В ФОКУСЕ

Четыре взрыва в сирийском Идлибе: погибло не менее 30 человек

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категория: В ФОКУСЕ

В сирийском городе Идлибе произошло несколько взрывов. Как сообщают местные СМИ, погибло 30 человек и более 70 получили ранения различной степени тяжести.

Сообщается, что в городе произошло сразу четыре взрыва. Как сообщают СМИ, были взорваны автомобили, начиненные взрывчаткой.

Первый взрыв произошел на улице Салясин вблизи супермаркета «Аль-Мири». Вторая машина взорвалась возле штаба боевиков.

Местные источники сообщают, что на территории, подвергшейся нападению, находится сразу несколько радикальных группировок, которые воюют за власть.

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