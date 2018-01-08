Бывший агент ЦРУ назвал Землю космической тюрьмой

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Во время недавнего интервью с журналистами одного из американских информационных изданий Джон Лер, экс-работник ЦРУ, раскрыл немало интересных сведений, которые известны правительству.

По словам бывшего агента, во Вселенной расположено огромное количество планет, населенных разумными созданиями, а Земля является своеобразной колонией, куда внеземные цивилизации отправляют своих провинившихся сородичей для «перевоспитания». Когда человек умирает, он может вернуться в свой родной мир, снова получив внешность пришельца.

Лер также добавил, что Луна является искусственным объектом, созданным инопланетянами около сорока миллионов лет назад. Именно ее появление привело к началу ледникового периода на планете.