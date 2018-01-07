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ГАДЖЕТЫ

BLUBOO собирается показать дешевый аналог Xiaomi Mi Mix 2

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категория: ГАДЖЕТЫ

В СМИ появилась информация о том, что китайский производитель BLUBOO в ближайшем будущем собирается провести официальную премьеру аналога Xiaomi Mi Mix 2, который в настоящее время пользуется немалой популярностью во многих странах мира. По предварительной информации, новый смартфон в техническом плане не будет уступать своему конкуренту, однако окажется заметно дешевле.

Инсайдеры отмечают, что новинка получит большой экран диагональю 5,5 дюймов, созданный по технологиям Sharp и имеющий разрешение Full HD+. Гаджет будет оснащен миниджеком и разъемом OTG. В магазинах эта модель будет представлена в трех расцветках: черном, синем и красном.

Более точных сведений о параметрах устройства нет. Его презентация должна будет состояться в конце текущего года.

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