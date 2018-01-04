Безопасное осветление волос с помощью хны

Существует много методов осветления волос. Среди самых безопасных есть и народные рецепты, пользующие большой популярностью.

О всех способах осветения вы можете узнать из этой статьи — как осветлить волосы в домашних условиях, — а далее мы поговорим об одном из самых эффективных и популярных способов по отзывам косметологов и парикмахеров — осветлением волос хной.

Изменение цвета волос — довольно частая процедура, к которой прибегала хотя бы раз в жизни каждая девушка. Однако стоит знать, что резкий переход из темного цвета волос в светлый оттенок — это большой стресс для локонов, который может выразиться в их тусклости, выпадении и нездоровом состоянии. Как правило, при такой кардинальной смене цвета используются сильные окислители, которые довольно сильно разрушают структуру волоса. Но есть все же одно средство, которое оказывает максимально щадящий эффект и позволяет волосам легче восстановиться. Именно с помощью использования хны, вы можете максимально безопасно осветлить ваши волосы.

Как применять хну, и какой состав наиболее оптимальный?

Существует множество различных марок, которые активно используются для осветления волос, однако, здесь важно понять: какой состав будет наиболее щадящим для волос, как правильно использовать такой осветлитель и как он действует на ваши волосы.

Первое, что важно обозначить, что для осветления локонов подойдёт только белая хна, продающаяся в аптеках или в магазинах для парикмахеров.

У нее есть важное преимущество: при правильном применении, получается красивый ровный оттенок без проявляющейся желтизны, которая так портит общий цвет волос.

А.М.Е

В составе средства присутствует хна и перекись водорода.

При соблюдении всех правил, указанных в инструкции, хна способна за 30-40 минут осветлить волосы на несколько тонов. Но в процессе окрашивания необходимо быть предельно осторожными, иначе существует большая вероятность значительно навредить своим волосам.

Для применения хны её нужно с помощью кисти нанести по всей длине волос и оставить на 30-40 минут. На голову желательно надеть шапочку и утеплить её полотенцем. По прошествии указанного времени средство смывается тёплой водой с применением шампуня и кондиционера.

АРТКолор

Стоимость данной краски варьируется в пределах 30-50 рублей.

В состав продукта входит:

хна;

перекись водорода.

Данная краска бережно осветляет волосы, однако, главным ее недостатком являются затруднения при смывании.

Краска разводится стандартным образом с применением окислителя. Наносить рекомендуется используя профессиональную щетку. После указанного в инструкции времени (30-40 минут) смывается под проточной водой без использования шампуня.

Для того чтобы удачно осветлить волосы необязательно идти в салон, ведь такой уникальный продукт, как хна, сможет справиться с этой задачей. Главное правило — соблюдайте инструкции и тогда результат вас не разочарует. А также помните, что после процедуры, вашим волосам необходимо оказать качественный уход и заботу, конечно, не такой как после супры, но придется сделать несколько восстанавливающих масок.