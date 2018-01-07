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В ФОКУСЕ

«Барселона» выкупила Коутиньо, сделав его вторым в списке самых дорогих футболистов

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категория: В ФОКУСЕ

Филиппе Коутиньо, бывший полузащитник футбольной команды «Ливерпуль» совсем скоро станет играть за «Барселону». Дело в том, что испанскому клубу удалось выкупить его почти за 160 миллионов евро. В результате он смог занять второе место в рейтинге наиболее высоко оплачиваемых игроков планеты.

Переход Коутиньо был озвучен в недавнем заявлении «Ливерпуля», сделанном на официальном интернет-портале английского клуба. Согласно новому контракту, уроженцу Бразилии предстоит играть за новую команду как минимум пять с половиной лет.

Добавим, что первое место в настоящее время занимает Неймар, перешедший в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

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