Археологи обнаружили в Мексике древнюю модель Вселенной

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На территории Мексики экспертам удалось отыскать уникальное святилище, построенное свыше одного тысячелетия назад. Специалисты считают, что найденное ими сооружение может оказаться моделью Вселенной. Дело в том, что некоторые его очертания напоминают собой звездные скопления и указывают на их точное расположение.

Этот объект расположен на высоте почти четырех тысяч метров. В середине постройки стоит большой валун, который, по мнению археологов, изображает собой центр Вселенной. Возможно, что древние люди были не так уж и далеки от правды, ведь у галактик и звездных систем тоже имеются центры.

Правда, ученым так и не удалось получить наглядной картины Вселенной, поэтому им пока сложно судить о ее настоящем предназначении. Некоторые считают, что это сооружение и вовсе символизировало собой лишь Землю и ближайшие к ней космические объекты.