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Apple сделала анонс беспроводных наушников AirPods нового поколения

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категория: ГАДЖЕТЫ
Взято с Pixabay

Сотрудники Apple сделали анонс беспроводных наушников AirPods следующего поколения. Они должны будут поступить в продажу в самое ближайшее время. По словам инженеров корпорации, они смогли значительно усовершенствовать данное устройство в техническом плане.

Главные доработки связаны с объемом и качеством звучания, а также с зарядкой и автономностью. Внешний вид у аксессуара не изменится, зато он сможет работать значительно дольше – на одном заряде ему удастся продержаться не менее 5 часов.

Добавим, что текущая версия AirPods на территории России продается за 12 тысяч рублей. Специалисты отмечают, что около 98 процентов всех владельцев данного девайса довольны его использованием.

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