Американский ракетный эсминец Carney вошел в Чёрное море

В Черном море был замечен американский эсминец USS Carney DDG64. Согласно полученной информации, вскоре он должен причалить в порт Одессы.

«Судно направлено для проведения операций по обеспечению безопасности на море и укрепления региональной стабильности», — сообщают представители ВМС Америки.

Ракетный эсминец покинул итальянский порт Бриндизи 4 января.

Carney заметили, когда он проходил через пролив Босфор. Сообщается, что он оснащен крылатыми ракетами «Томагавк» и противоракетами «Стандарт-2».