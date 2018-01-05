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В ФОКУСЕ

Американский ракетный эсминец Carney вошел в Чёрное море

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категория: В ФОКУСЕ

В Черном море был замечен американский эсминец USS Carney DDG64. Согласно полученной информации, вскоре он должен причалить в порт Одессы.

«Судно направлено для проведения операций по обеспечению безопасности на море и укрепления региональной стабильности», — сообщают представители ВМС Америки.

Ракетный эсминец покинул итальянский порт Бриндизи 4 января.

Carney заметили, когда он проходил через пролив Босфор. Сообщается, что он оснащен крылатыми ракетами «Томагавк» и противоракетами «Стандарт-2».

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