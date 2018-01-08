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В ФОКУСЕ

Американский эсминец USS Carney вошел в порт Одессы

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категория: В ФОКУСЕ

Журналисты информационного агентства «Думская» сообщают о том, что в порт Одессы вошел эсминец Carney, принадлежащий ВМФ США. Он стал первым боевым судном НАТО, прибывшим в город в нынешнем году.

Данный корабль покинет Одессу через три-четыре дня. Его задача заключается в осуществлении операций, связанных с обеспечением безопасности морских путей. В командовании добавили, что одна из целей эсминца направлена на улучшение готовности союзников Североатлантического альянса.

Напоминаем, что американское судно вышло из территориальных вод Италии 3 января, и уже через три дня оно вошло в Черное море. Добавим, что Carney был построен около 24 лет назад. В длину он достигает почти 154 метров, а его экипаж состоит из 337 человек.

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