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В ФОКУСЕ

Гламурный полицейский Роман Карплюк ушел из полиции Петербурга

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категория: В ФОКУСЕ

Правоохранительные органы Северной столицы России покинул их самый гламурный сотрудник – Роман Карплюк. Бывший полицейский известен практически на всю страну своими снимками в социальной сети Instagram. Там же он заявил о своем уходе из полиции.

Согласно недавнему сообщению Карплюка, он ушел из органов правопорядка, после того как истек его срочный контракт. «Мне захотелось выбрать иной путь и попробовать реализовать себя в других сферах. У меня полно идей и планов на будущее», – добавил Роман на страничке.

Напоминаем, что настоящую известность молодой полицейский смог получить, когда его белоснежную улыбку и модельную внешность показали в одном из шоу «Вечерний Ургант».

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