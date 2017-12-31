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ПРИРОДА

«Замерзший» Ниагарский водопад привлек к себе внимание туристов со всего мира

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категория: ПРИРОДА

По причине рекордного снижения температуры в Северной Америке возникла иллюзия того, что Ниагарский водопад полностью замерз. Разумеется, эта новость тут же облетела весь мир и в штат Нью-Йорк начали стекаться путешественники со всего мира, ведь не каждый день удается взглянуть на обледенение одного из самых больших водопадов в мире.

Практически все вокруг водопада покрылось тонкой корочкой льда, но сами потоки воды не остановились. Специалисты отмечают, что из-за низкой температуры водная паль мгновенно становится льдом, оседая на окружающих объектах. Кстати, на протяжении всей следующей недели температура воздуха в штате будет варьироваться от -10 до -15 градусов Цельсия.

В остальных северных регионах США дела обстоят не лучше, например, в Массачусетсе она снизилась до -13 градусов.

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