«Яндекс» выпустил первый рэп-альбом своего голосового помощника Алиса

Голосовым помощником Алиса, который был выпущен компанией «Яндекс» в текущем году, был записан первый музыкальный альбом, состоящий из 6 различных песен. В список композиций вошли такие забавные треки как «Я не воюю с табуреткой» и «Хайповая фотка».

Впрочем, не все критики разделяют успех «Яндекса», считая, что альбом Алисы не является музыкальным творчеством, а представляет собой обычный информационный повод, предназначенный для привлечения к технологии компании еще больше внимания со стороны потенциальных пользователей.

«Первым делом нельзя не отметить, что в этих песнях отсутствуют какие-либо эмоции. Все же нынешние искусственные интеллекты пока еще не способны правильно передавать чувства. К тому же любому музыканту важно создать собственную интонацию, а у Алисы она отсутствует», – заявил Илья Зинин, музыкальный критик.