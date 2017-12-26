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ИСКУССТВО

«ВКонтакте» опубликовала названия самых популярных песен 2017 года

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категория: ИСКУССТВО

В соцсети «ВКонтакте» прошла очередная церемония награждения VK Music Awards, в которой выбираются самые популярные музыкальные композиции последних двенадцати месяцев. Представители портала провели онлайн-трансляцию, в ходе которой назвали тридцать треков.

На данный момент времени ознакомиться со списком можно в официальной группе премии. Первое место получила песня «Розовое вино», исполненная Элджей & Feduk. Вторую строчку заняла «Ламбада», а замыкает тройку лидеров «Половина моя». Страницы победителей получили также особую отметку, указывающую на то, что они смогли выиграть в ежегодном конкурсе соцсети.

Церемония награждения была проведена в Vegas City Hall. Ее ведущим был Павел Воля. Посмотреть онлайн-трансляцию этого шоу мог любой пользователь сети Интернет. Добавим, что недавно в ВКонтакте разыгрывались билеты на это мероприятие.

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