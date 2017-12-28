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Видео: Новый гиперкар Koenigsegg за 1,9 млн долларов разбили на краш-тестах

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категория: АВТО

Компания Koenigsegg испытала гиперкар Regera, стоимость которого составляет 1,9 миллионов долларов. Примечательно, что всего с конвейера сошло 80 моделей данного авто. Видеоролик с краш-тестом был опубликован на официальной странице компании в Instagram.

Дорогостоящий автомобиль протестировали не только в лаборатории, но и на дорогах. На видео видно, что у гиперкара очень прочный кузов. Помимо всего авто проверили на ударопрочность с помощью кувалды.

Под капотом Regera установлен двигатель 5,0 литров, максимальной мощностью 1822 «лошадки» и 2000 Нм крутящего момента. Разгон до первой «сотни» составляет всего 2,8 секунды.

 

 

 

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