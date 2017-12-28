В Тасмановом море возник двойной водоворот

На данный момент времени океанологи из многих стран мира занимаются наблюдением за странным двойным водоворотом, возникшим в Тасмановом море. В теории подобные завихрения возможны, однако исследователи никогда не фиксировали их на практике.

Впрочем, если говорить точнее, то начиная с 90-х годов прошлого столетия, они смогли зарегистрировать сразу 9 подобных явлений, причем большая их часть была обнаружена возле австралийского побережья. Просто исследователи тогда не знали, что именно они обнаружили.

Отметим, что океанические вихри появляются при отклонении части течения от основной массы, что приводит к образовании огромного кольца, внутри которого жидкость оказывается в неподвижном состоянии. Подобные водовороты нередко приводят к тому, что морские обитатели, предпочитающие теплые воды, попадают в холодные зоны океанов.