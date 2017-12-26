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ИСКУССТВО

В Севастополе был записан клип в память о жертвах прошлогодней авиакатастрофы Ту-154

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категория: ИСКУССТВО

Организаторами Большого офицерского бала, прошедшего в городе Севастополь, было принято решение снять клип, посвященный жертвам падения самолета Министерства обороны. Основой этого видео стала музыкальная композиция «Экипаж», написанная композитором Ильей Демуцким.

По словам создателей клипа, их творение описывает жизненный путь погибших и их светлое мировоззрение. В качестве исполнителей были выбраны офицеры, служащие в Черноморском флоте.

Напоминаем, что ровно год назад из воздушной гавани в Адлере вылетел Ту-154, везший более 90 человек, среди которых были журналисты и члены ансамбля. Всего через пару минут после взлета самолет рухнул в воду.

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