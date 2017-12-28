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АВТО

В Сети появилось видео с обновленной версией хэтчбека Hyundai i20

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категория: АВТО

Фотошпионам удалось запечатлеть на камеру обновленный вариант хэтчбека Hyundai i20, когда он проходил дорожное испытание на территории Индии. Компания планирует провести официальную премьеру авто в начале следующего года на индийском автосалоне Auto Expo.

Новинка отличается от предыдущей версии доработанной решеткой радиатора, а также обновленными фарами и фонарями. К тому же противотуманки у него выполнены с применением светодиодной технологии. Салон автомобиля тоже изменится – в нем появится доработанная система мультимедиа и элементы из хрома.

Что касается линейки моторов, то она останется такой же, что и у текущей модели, то есть будет состоять из бензиновых двигателей объемом 1,4 и 1,2 литра, а также дизеля мощностью 90 «лошадок». Эти силовые агрегаты смогут работать вместе с «механикой» или «автоматом».

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