В сети появилось видео краш-теста Lada Vesta SW Cross

Специалисты издания «Авторевю» провели краш-тест нового универсала от «АвтоВАЗ» Lada Vesta SW Cross. Видеоролик был опубликован на официальном канале издания на видеохостинге YouTube.

Кросс версию «Весты» подвергли боковому удару плиты со скоростью 50 км/ч. Согласно требованиям протокола Euro NCAP, у плиты был вес 950 кг и её разогнали до 50 км/ч. Во время удара сработали все подушки безопасности, установленные в авто.

Эксперты отметили, что Lada Vesta SW неплохо показала себя на краш-тесте. Последствия удара оказались вполне приемлемыми. Однако, стоит отметить, что для испытаний была выбрана максимальная комплектация универсала от отечественного производителя.