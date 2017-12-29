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АВТО

В сети появилось видео краш-теста Lada Vesta SW Cross

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категория: АВТО

Специалисты издания «Авторевю» провели краш-тест нового универсала от «АвтоВАЗ» Lada Vesta SW Cross.  Видеоролик был опубликован на официальном канале издания на видеохостинге YouTube.

Кросс версию «Весты» подвергли боковому удару плиты со скоростью 50 км/ч. Согласно требованиям протокола Euro NCAP, у плиты был вес 950 кг и её разогнали до 50 км/ч. Во время удара сработали все подушки безопасности, установленные в авто.

Эксперты отметили, что Lada Vesta SW неплохо показала себя на краш-тесте. Последствия удара оказались вполне приемлемыми. Однако, стоит отметить, что для испытаний была выбрана максимальная комплектация универсала от отечественного производителя.

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