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В ФОКУСЕ

В сети опубликовали видео, в котором горничные мыли посуду ершиками для унитазов

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Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Огромный скандал вспыхнул в Китае, причиной которой стали недобросовестные уборщики пятизвездочных отелей. Горничные во время уборки номеров использовали в качестве моющих средств воду из унитаза и туалетные ершики.

Чтобы предоставить доказательство всему миру, китайскому репортеру пришлось пройти стажировку в качеству будущего сотрудника отеля. В скандальное видео попали 3 отеля, которым присвоено 5 звезд: Shangri-LA, Sheraton и Kempinski. Стоит отметить, что одна ночь проживания в них варьируется от 100 до 400 долларов.

На видеоролике можно увидеть, как уборщицы при помощи одного лишь полотенца моют унитаз, раковину, ведро для мусора и даже посуду. А постельное белье без какого-либо стеснения кидали на пол. Опубликованное видео попало властям и ведется расследование.

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