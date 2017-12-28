В России создается новый зенитный комплекс для уничтожения беспилотных аппаратов

Александр Леонов, российский генерал-лейтенант, сообщил сегодня, что в РФ на данный момент времени в разработке находится новейший зенитный комплекс, направленный на уничтожение ракет и вражеских беспилотных аппаратов.

В СМИ отмечают, что инновационная установка должна будет заменить собой комплекс «Шилка». Она окажется оснащенной высокотехнологическим боекомплектом, благодаря которому сможет поражать не только беспилотники, но также вертолеты поддержки, тактические самолеты и высокоточное оружие.

По предварительной информации, этот комплекс удастся применять против как воздушных, так и наземных целей. Основной особенностью установки станет ее малая заметность для радаров.