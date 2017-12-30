В России резко упали цены на Samsung Galaxy A7

Многие аналитики рынка смартфонов отмечают, что большинство российских магазинов начали продавать модель Samsung Galaxy A7 по сниженным ценам. Если во время выхода этот гаджет стоил почти 33 тысячи рублей, то сейчас его можно запросто приобрести за 20,5 тысяч рублей.

В торговых сетях не стали раскрывать причин столь сильного падения стоимости девайса. Однако, по мнению экспертов, это произошло из-за слишком низкого спроса на модель. К тому же в преддверии новогодних праздников магазины пытаются как можно быстрее избавиться от залежалых товаров, продавая их со значительными скидками.

Отметим, что Galaxy A7 обладает весьма неплохими техническими характеристиками, особенно если учесть тот факт, что он подешевел более чем на 10 тысяч рублей. Этот смартфон оснащен большим экраном с диагональю 5,7 дюймов и Full HD разрешением, а также 8-ядерным чипсетом Exynos 7880 и 16-мегапиксельной фотокамерой.