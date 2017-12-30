В Подмосковье образовалась пробка протяженностью 20 километров

В региональных средствах массовой информации отмечают, что на территории Подмосковья на одной из трасс, ведущих в Нижний Новгород, возникла пробка, протяженность которой на данный момент времени составляет почти двадцать километров.

По предварительной информации, затор случился из-за того, что на трассе начали проводить ремонтные работы. Сейчас дорожники ремонтируют дорожный участок, находящийся на границе Владимирской области.

Ремонт проводится на дорожном полотне, общая длина которого составляет четыре тысячи метров. Что касается пробки, то она уже состоит из нескольких тысяч транспортных средств.