В начале 2018 года начнутся продажи смартфона Sharp Aquos S3

В ближайшем будущем должна будет состояться официальная премьера гаджета Sharp Aquos S3. На данный момент японский девайс уже успел пройти процесс технической сертификации. Продажи этой модели должны будут стартовать уже в начале следующего года.

Смартфон получит безрамочный экран, однако дисплей займет не всю переднюю панель, так как внизу будет расположен сканер для отпечаток пальцев. Размер экрана составит 5,48 дюйма, а его разрешение превысит 1920 на 1080 точек.

Новинка будет оснащена довольно мощным 8-ядерным чипсетом Snapdragon 660. В качестве операционной системы выступит Android седьмой версии. На задней панели устройства будет размещена камера с разрешением 16 мегапикселей.