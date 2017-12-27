В лесах Амазонии был обнаружен первый на планете гибридный вид птиц

Исследователи из Канады смогли найти первый в мире гибридный подвид птиц. Они сделали это абсолютно случайно во время экспедиции, проводившейся на территории Амазонии.

По мнению экспертов, новый подвид обладает родственными связями сразу с несколькими видами птиц: опалоголовыми и белошапочными пипрами, а также птицами, относящимися к семейству воробьиных. В результате они решили назвать их желтошапочными пипрами.

Специалисты считают, что этот вид появился из-за изоляции их предков, произошедшей в результате климатических изменений в тропическом регионе. В итоге эти птицы получили оригинальную форму перьев, а их окрас стал ярко-желтым.

Орнитологи добавили, что гибриды среды позвоночных зверей появляются крайне редко, а среди птиц их и вовсе никогда не находили до сегодняшнего дня.