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БИОЛОГИЯ

В лесах Амазонии был обнаружен первый на планете гибридный вид птиц

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категория: БИОЛОГИЯ, ЖИВОТНЫЕ, НАУКА, ПРИРОДА

Исследователи из Канады смогли найти первый в мире гибридный подвид птиц. Они сделали это абсолютно случайно во время экспедиции, проводившейся на территории Амазонии.

По мнению экспертов, новый подвид обладает родственными связями сразу с несколькими видами птиц: опалоголовыми и белошапочными пипрами, а также птицами, относящимися к семейству воробьиных. В результате они решили назвать их желтошапочными пипрами.

Специалисты считают, что этот вид появился из-за изоляции их предков, произошедшей в результате климатических изменений в тропическом регионе. В итоге эти птицы получили оригинальную форму перьев, а их окрас стал ярко-желтым.

Орнитологи добавили, что гибриды среды позвоночных зверей появляются крайне редко, а среди птиц их и вовсе никогда не находили до сегодняшнего дня.

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