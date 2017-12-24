В Китае была построена трасса из солнечных панелей для электрокаров

На территории Китая появился сравнительно небольшой дорожный участок, целиком и полностью состоящий из солнечных панелей. Создатели трассы, расположенной в городке Цзинан, отмечают, что на ней электромобили смогут заряжаться прямо в движении.

Протяженность нового дорожного полотна составляет 1600 метров. Электрическую энергию на нем вырабатывают панели, площадь которых составляет почти семьсот квадратных метров. На постройку этой трассы у инженеров ушло почти десять месяцев. Добавим, что в этом городе уже присутствовала схожая дорога, но она имеет меньшую длину и прочность.

Создатели проекта отмечают, что их новое творение способно выдержать даже грузовые автомобили средней массы. В ближайшем будущем они внедрят в свою дорогу систему для беспроводной зарядки электрокаров.