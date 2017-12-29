В Интернете появились первые изображения потрясающего флагмана Xiaomi Mi 7

По предварительной информации, Xiaomi собирается анонсировать в феврале или марте 2018 года свой новый флагман под названием Mi 7. Новинка должна будет оказаться наиболее продвинутой моделью компании. Лэй Цзюнь, глава компании, не раз говорил, что она сможет приятно удивить поклонников бренда. Сегодня же в Сети неожиданно были опубликованы первые изображения смартфона.

Инсайдер отмечает, что новый гаджет Xiaomi получит невероятно большой экран, который займет 98 процентов всей поверхности передней части устройства. Оставшиеся 2 процента будут выделены под фронтальную камеру, оснащенную технологией по распознаванию лиц, и небольшой динамик.

Корпус Mi 7 окажется изготовлен из стекла, поэтому его можно будет заряжать с помощью беспроводной системы. На задней панели будет установлена двойная камера. Если же говорить о технической «начинке» устройства, то его оснастят 8-ядерным чипсетом Snapdragon 845, 6 или 8 гигабайтами ОЗУ и 128 или 256 гигабайтами внутренней памяти.