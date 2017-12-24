В Интернете появились первые изображения Mazda 3 нового поколения

На данный момент времени японский автопроизводитель Mazda работает над следующей генерацией «тройки», продажи которой должны будут начаться через полтора года. Сегодня же в Сети появились первые рендеры новинки.

Сразу отметим, что эти изображения были созданы независимыми дизайнерами, которые не имеют отношения к компании. Их рендеры основываются на концепт-каре Kai, продемонстрированном Mazda в начале этой осени на автосалоне в Токио. Тогда представители марки сообщили, что этот прототип окажется прообразом Mazda 3 нового поколения.

Концепт-кар оказался несколько больше текущей модели. К тому же стало известно, что новинка получит расширенную линейку моторов, которая будет включать в себя бензиновые двигатели Skyactive-X, не имеющих свечей зажигания, так как топливо в них воспламеняется в процессе сжатия. Добавим, что раньше подобная технология применялась только в дизельных силовых агрегатах.