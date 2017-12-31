В Интернете опубликована подборка самых популярных видео 2017 года

Недавно в сети Интернет была опубликована подборка с видеороликами YouTube, выпущенными в 2017 году и набравшими наибольшее количество просмотров. В нее попали популярные музыкальные клипы, вирусная реклама, случайные моменты из жизни обычных людей, отрывки из фильмов и короткометражные картины.

На первом месте оказался видеоклип к песне Despasito, набравший 4 миллиарда 600 миллионов просмотров на текущий момент времени. Таким образом, его посмотрел практически каждый второй житель Земли (если не учитывать, что некоторые пользователи могли насладиться им по несколько раз).

В подборку смог даже попасть клип «Тает лед». Дело в том, что он обладает самым большим числом вирусных пародий. По данному параметру ему удалось без проблем обогнать не менее популярную песню «Экспонат».