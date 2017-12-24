В Иерихоне найдена подводка для глаз возрастом 5 тысяч лет

Группа археологов из Палестины и Италии смогла найти в Иерихоне ракушку, содержащую в себе подводку для глаз. Эта смесь, по словам ученых, была создана около 5 000 лет назад. Данную новость опубликовала редакция интернет-портала National Geographic.

Напомним, что Иерихон считается древнейшим людским поселением. Проводимые здесь работы можно отнести к бронзовому веку. Ими занимаются специалисты из местного подразделения культурного наследия. Помогают же палестинцам археологи из университета Рима.

Во время недавних раскопок в одной из жилых построек были обнаружены сразу 5 ракушек и в 2-х из них оказались остатки черного вещества. Оно было отправлено на анализ в лабораторию. В результате ученые выяснили, что им являлась краска, предназначенная для глаз и бровей. Подобным косметическим средством нередко пользовались древние египтянки.