Выберите свое главное меню из меню wp
  • search
Последние новости
Главная
КОСМОС

В Австралии местные жители заметили сверхбыстрый НЛО

от
Дата:
категория: КОСМОС
Взято с Pixabay

Жителям Австралии удалось стать свидетелями полета сверхбыстрого НЛО. Они смогли запечатлеть его на камеру, однако он пронесся так быстро, что видео получилось размытым и нечетким.

По словам очевидцев, у объекта не имелось крыльев, но при этом он перемещался с невероятной скоростью. В видео видно, что он пролетел рядом с высотной постройкой и скрылся в неизвестном направлении всего за несколько секунд, оставив после себя небольшой след в воздухе.

«Пролетевший объект обладал сравнительно небольшими размерами и имел шарообразную форму. При полете корабль издавал сильный шум, который практически сразу же исчез, когда он отдалился от нас на почтительное расстояние», – сообщил один из очевидцев.

Источник новости

Новости по теме:

  1. Пентагон изучает сплавы внеземного происхождения в Неваде
  2. Уфологи сообщили, что за два месяца НЛО посещали США 17 раз
  3. NASA скрывает от жителей Земли дату конца света

Эти новости могут вас заинтересовать

Ученые опровергли главную теорию происхождения Луны

Бюджет NASA на 2018 год «принес в жертву» миссию по перенаправлению астероида

Уфологи опубликовали видео с НЛО пролетевшим возле МКС

Астрономы разгадали природу возникновения вспышек на Луне

О сайте

Сетевое издание «Discover 24» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21 декабря 2016 года. Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67982.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках

Реклама