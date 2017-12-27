В Австралии местные жители заметили сверхбыстрый НЛО

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Жителям Австралии удалось стать свидетелями полета сверхбыстрого НЛО. Они смогли запечатлеть его на камеру, однако он пронесся так быстро, что видео получилось размытым и нечетким.

По словам очевидцев, у объекта не имелось крыльев, но при этом он перемещался с невероятной скоростью. В видео видно, что он пролетел рядом с высотной постройкой и скрылся в неизвестном направлении всего за несколько секунд, оставив после себя небольшой след в воздухе.

«Пролетевший объект обладал сравнительно небольшими размерами и имел шарообразную форму. При полете корабль издавал сильный шум, который практически сразу же исчез, когда он отдалился от нас на почтительное расстояние», – сообщил один из очевидцев.