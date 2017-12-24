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В App Store был выпущен новый Telegram X с темным дизайном

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категория: IT, ГАДЖЕТЫ

Создатели популярного мессенджера Telegram сообщили о выходе нового варианта приложения, предназначенного для гаджетов, работающих на базе iOS. Он получил приставку «X» к названию и был создан с помощью языка программирования Swift.

Представители компании, выпустившей новинку, отмечают, что Telegram X оказался заметно экономичнее и быстрее оригинала. К тому же его иконка стала более темной. На данный момент времени пользователи могут выбрать одну из четырех цветовых схем для этого приложения: светлую, традиционную, синюю и темную.

К особенностям новинки разработчики также относят вынесение информации о звонках на нижнюю часть панели управления. Однако данная версия месседжера лишилась нескольких привычных опций, включая возможность написания быстрого ответа при смахивании сообщения с экрана.

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