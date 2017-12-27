Устроивший стрельбу бывший владелец московский фабрики рассказал о своих мотивах

Илья Аверьянов, бывший владелец фабрики «Меньшевик», расположенной в Москве, сегодня утром открыл стрельбу на территории завода. Позднее он сообщил, что сделал это в целях самозащиты.

По словам предпринимателя, некая «кавказская банда», возглавляемая двумя прокурорами, разорила его, использовав поддельные документы. Он добавил, что уже четыре года бьется с бандитами и продолжит делать это, если останется жив.

В следственном комитете отметили, что из-за перестрелки на территории фабрики погиб один охранник. Добавим, что компания «Меньшевик» была основана 18 лет назад. Ее главная деятельность направлена на выпуск кондитерских изделий.