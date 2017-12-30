Уфологи заметили на поверхности Луны «Тысячелетний сокол»

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Американские охотники за НЛО смогли найти таинственный объект на одном из лунных кратеров. Согласно их словам внешне он напоминает собой знаменитый звездолет под названием «Тысячелетний сокол», фигурировавший в фильмах Star Wars.

Стоит отметить, что схожий НЛО ранее удалось найти на марсианской поверхности. Исследователи внеземных цивилизаций сразу же отметили, что речь идет об инопланетном корабле, который, скорее всего, упал на Красную планету и остался лежать в ее кратере, так и не дождавшись помощи от соплеменников.

«Обнаруженный на Луне корабль выглядит очень древним, словно он пролежал на ней многие тысячелетия. На его корпусе можно заметить глубокие отметины, оставленные влагой и ветром. В плане внешности он похож на звездолет, принадлежавший Хану Соло в фильмах Звездные Войны», – отметил Скотт Уоринг, известный уфолог.