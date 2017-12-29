Уфологи сообщили о НЛО, наблюдавшем за заменой солнечных панелей на МКС

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Рядом с МКС был найден таинственный объект, который, по словам исследователей внеземных цивилизаций, следил за заменой отдельных частей солнечных батарей на станции.

Уфологи обратили внимание на то, что НЛО имел идеальную шарообразную форму и ярко святился. К тому же этот объект обладал большими размерами. Снимок инопланетного корабля был сделан, когда космонавты проводили ремонт солнечных панелей. Он следил за работой людей примерно двадцать минут, а после неожиданно пропал.

Специалисты тут же отметили, что на фотографии изображен обычный «солнечный мираж». Подобные явления нередко возникают возле МКС, когда солнечные лучи отражаются от зеркальных поверхностей панелей. Однако охотники за НЛО не согласились с доводами ученых, считая, что на снимке запечатлен разведчик пришельцев.

Ранее сообщалось о другом НЛО, пролетавшем возле МКС.