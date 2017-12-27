Уфологи сообщили, что за два месяца НЛО посещали США 17 раз

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Американские исследователи внеземных цивилизаций опубликовали информацию о количестве посещений НЛО территории Соединенных Штатов Америки за последние два осенних месяца. Оказалось, что в ноябре и октябре произошел резкий всплеск активности деятельности инопланетян на Земле, поэтому многие американцы стали очевидцами полетов инопланетных кораблей.

Если же говорить о точных статистических данных, то в вышеуказанные месяцы США посетили семнадцать НЛО. Эти неопознанные объекты имели разную форму и цвет, поэтому уфологи считают, что они принадлежали разным инопланетным расам.

Добавим, что в первые 9 месяцев текущего года охотникам за НЛО удалось зафиксировать прилет на Землю свыше пятидесяти кораблей пришельцев.