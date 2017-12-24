Уфологи раскрыли список самых загадочных явлений 2017 года

Несколько охотников за НЛО из разных стран мира решили составить список наиболее необычных событий, произошедших на Земле и в космосе, в нынешнем году. Первую строчку занял мистический спутник «Черный рыцарь», попавший на снимок, сделанный с МКС. Многие специалисты отмечают, что он вращается вокруг нашей планеты не менее десяти тысяч лет и был оставлен вымершей цивилизацией.

Далее идет видеоролик, на котором можно увидеть гигантский флот инопланетян, движущийся прямиком к Земле. Некоторые уфологи отмечали, что он достигнет нашего мира уже в декабре, однако пока никаких пришельцев рядом с планетой замечено не было.

На третьем месте оказались сообщения американских военных, которые наблюдали за погружением огромного звездолета необычной формы в Тихий океан. В рейтинг также попали загадочный гул, который одновременно услышали граждане шестидесяти стран мира, и НЛО, обнаруженный рядом с Калифорнией.