Уфологи обнаружили на видео NASA боевой НЛО

Уфологи при изучении видеороликов, сделанных NASA, смогли найти боевой инопланетный корабль. Соответствующий ролик был опубликован в сети Интернет известным охотником за НЛО Скоттом Уорингом.

По мнению исследователей внеземных цивилизаций, найденный ими космический объект похож на гигантский танк. Кстати, видео было снято одной из внешних камер МКС. Специалисты продолжают изучать найденный материал, надеясь найти новые доказательства своей теории.

Впрочем, скептики отмечают, что снимки получились довольно размытыми, а потому по ним сложно определить, что именно зафиксировала камера. В NASA и вовсе отказались комментировать эту новость, считая ее малозначительной.