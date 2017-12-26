Выберите свое главное меню из меню wp
  • search
Последние новости
Главная
КОСМОС

Уфологи обнаружили на видео NASA боевой НЛО

от
Дата:
категория: КОСМОС

Уфологи при изучении видеороликов, сделанных NASA, смогли найти боевой инопланетный корабль. Соответствующий ролик был опубликован в сети Интернет известным охотником за НЛО Скоттом Уорингом.

По мнению исследователей внеземных цивилизаций, найденный ими космический объект похож на гигантский танк. Кстати, видео было снято одной из внешних камер МКС. Специалисты продолжают изучать найденный материал, надеясь найти новые доказательства своей теории.

Впрочем, скептики отмечают, что снимки получились довольно размытыми, а потому по ним сложно определить, что именно зафиксировала камера. В NASA и вовсе отказались комментировать эту новость, считая ее малозначительной.

Источник новости

Новости по теме:

  1. Над Великобританией пролетел НЛО, похожий на «Тысячелетний сокол» из Star Wars
  2. Исследователи нашли на Марсе древнюю ракушку
  3. Туристы сняли на видео НЛО в небе над горами Кавказа

Эти новости могут вас заинтересовать

На камеру МКС попали два загадочных объекта (видео)

К Земле приблизился огромный астероид диаметром пять километров

Мощнейший в Европе оптический телескоп VLT подключится к поиску инопланетной жизни в системе Альфа Центавра

NASA показало на видео, как изменилась Земля за последние 20 лет

Реклама