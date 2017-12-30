Ученые считают, что древние цивилизации контактировали с пришельцами

По мнению некоторых исследователей, древнейшим цивилизациям людей удавалось связываться с пришельцами. К примеру, недавно археологами была найдена крышка древнего саркофага, на которой были нарисованы десятки картинок, представляющих собой инструкцию по перемещению в космическом пространстве. Этот предмет был изготовлен майя тысячелетиями назад.

К тому же в Египте удалось обнаружить старинные зодиакальные карты, по которым был определен жизненный цикл Сириуса (он равен почти полутора тысячам лет). К тому же на них указаны фазы движения Марса и Венеры. В Турции ученые и вовсе нашли древний рисунок, на котором изображен космонавт.

На территории России тоже нередко обнаруживают подобные вещи. К примеру, на Камчатке исследователями был найден зубчатый цилиндр, возраст которого превышает четыреста миллионов лет.