Ученые раскрыли список из девяти миров, обитатели которых могут знать о Земле

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Немецкие и британские астрофизики опубликовали список из 9 новых планет, на которых может иметься жизнь. Однако их главной особенностью является тот факт, что если на них действительно живут разумные инопланетяне, то, скорее всего, они знают о существовании человечества.

Чтобы составить этот список ученые применили формулу Френсиса Дрейка, разработанную более 50 лет назад. Согласно ей вероятность заметить нашу планету или любые другие космические объекты в звездной системе с другого уголка космоса равна всего двум с половиной процентам. По этой причине лишь с нескольких экзопланет можно увидеть Землю.

Впрочем, если в этих мирах есть развитые внеземные цивилизации, то возникает закономерный вопрос, почему они до сих пор не попытались связаться с нами.