Тюнинг-ателье увеличило мощность суперкара Lamborghini Aventador до 1500 л.с

Специалисты из Underground Racing посчитали, что спорткар Lamborghini Aventador обладает недостаточно мощным для него двигателем, поэтому они решили доработать его. За основу ими была взята версия SV Roadster, которой они добавили несколько улучшений, позволивших значительно увеличить технические параметры авто.

На стандартном варианте суперкара установлен мотор мощностью 740 «лошадок». Тюнинг-ателье же смогло повысить этот показатель до 1500 лошадиных сил. Однако, специалисты отмечают, что достичь подобного значения можно лишь при применении особого гоночного горючего. Если же использовать обычное топливо, то мощность мотора составит «жалких» 1250 л.с.

Чтобы добиться подобных значений, автомастера снабдили силовой агрегат Aventador массой новых компонентов. К тому же они серьезно поработали над его электронным блоком управления. Однако Underground Racing не стала раскрывать разгонный потенциал улучшенной версии авто и ее стоимость.