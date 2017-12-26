Туристы сняли на видео НЛО в небе над горами Кавказа

Путешественники, решившие отдохнуть на территории Северо-Кавказских гор, смогли заснять на видео НЛО.

По словам туристов, они запечатлели на камеру неопознанный летающий объект неподалеку от горы Эльбрус. Он попал в объектив совершенно случайно, так как альпинисты попросту хотели снять на видео заснеженные горные пейзажи. Внешне НЛО был похож на корабль пришельцев. В его нижней части можно заметить длинные щупальца.

Таинственное судно стояло на одном месте. Оно расположилось вдалеке от туристов и имело огромные размеры. Уфологи уверены, что на ролике показан настоящий инопланетный корабль. Однако, по мнению скептиков, данное видео является обычным монтажом, так как при тщательном просмотре можно заметить, что НЛО выглядит довольно странно, словно оно было вставлено в ролик.