Тренировки с утяжелителями: чего стоит от них ожидать?

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Один из самых распространенных мифов, связанных с тренировками, заключается в определении тяжелой атлетики как исключительно мужского занятия. Почему-то многие уверены, что тренировка с утяжелителями обязательно приводит к формированию определенного типа фигуры — как у культуриста. При этом большая часть представительниц прекрасной половины человечества, отказываясь от занятий с гантелями, теряет отличный «инструмент» по формированию безупречной фигуры, ведь грамотно составленная программа тренировок с утяжелителями позволит создать красивый, подтянутый, женственный силуэт за достаточно короткий срок.

Тренировки с утяжелителями — «скульптор» вашей фигуры

Но и это еще не все: покупая абонемент в тренажерный зал http://goldiesgym.by/stoimost.htm и соглашаясь на программу занятий по тяжелой атлетике, вы можете рассчитывать на целый спектр приятных «бонусов»:

Укрепление костей. Занятия с утяжелителями способствуют образованию новой костной ткани, укреплению уже имеющейся, предотвращают остеопороз. Разумеется, через две недели результата вы не почувствуете, но спустя несколько лет вы обязательно скажете себе спасибо за занятия с гантелями.

Сжигание жира. Занимаясь с утяжелителями, вы сможете одновременно сжигать жир и наращивать мышцы. Конечно, бег или кардиотренировки также подходят для похудения, но только упражнения с гантелями помогут сформировать скульптурные мышцы, подтянутую фигуру. Специалисты рекомендуют сочетать кардиотренировки и тяжелую атлетику.

Создание красивого рельефа мышц. Тренировки с утяжелителями способствуют ускорению метаболизма, что в сочетании с наращиванием мышечной массы обеспечивает эффект не только похудения, но и коррекции фигуры. Красивый рельеф тела практически невозможно создать только с помощью диет или кардиотренировок, зато эта цель становится вполне достижимой, если, отравляясь в тренажерный зал, вы не забываете взять гантели.

Вне зависимости от того, о каком заведении идет речь, будь то специализированный фитнес клуб для женщин или тренажерный зал, нужно понимать, что основа хорошей тренировки — грамотно составленная программа упражнений, подразумевающая сочетание разных видов упражнений (кардио, с утяжелителями, растяжка и прочее). Не стоит забывать и о правильном питании (углеводы, белки и минимальное количество жиров), о режиме, и результат не заставит себя ждать. Стоит лишь пересилить себя и начать заниматься — и успех обязательно придет!