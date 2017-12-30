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ИСКУССТВО

Тимофею Копылову из Владимира удалось занять второе место в проекте «Голос»

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категория: ИСКУССТВО, МИР ЛЮДЕЙ

Вчера на Первом канале было раскрыто имя победителя текущего сезона телепроекта «Голос». В четверку финалистов смог попасть житель Владимира – Тимофей Копылов. Зрители и Леонид Агутин, наставник команды, посчитали его лучшим на полуфинале.

В финальном представлении всем четырем финалистам нужно было показать три различных номера. Первый предполагает исполнение песни с наставником, второй – в одиночку, а третий – с любым доступным исполнителем на выбор. Больше всего зрителям понравилось сольное выступление Копылова, в котором он спел Highway to hell группы AC/DC.

Однако уроженцу Владимира не удалось в итоге занять первое место, так как по количеству зрительских голосов он уступил Селиму Алахярову, причем почти в два раза.

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