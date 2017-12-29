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В ФОКУСЕ

США продолжают уговаривать Турцию не покупать российские системы С-400

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категория: В ФОКУСЕ

США продолжают отговаривать власти Турции от покупки зенитных ракетных систем С-400 у России. Стоит отметить, что между РФ и Турцией уже подписано соглашение о поставках оружия. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы довели свою обеспокоенность по поводу приобретения С-400 до турецких должностных лиц», — сообщил представитель Минобороны США Джонни Майкл.

Майкл добавил, что на данный момент Пентагон считает, что лучше всего Турцию защитит от любых угроз «оперативно совместимая с НАТО система противоракетной обороны».

Представитель ведомства отметил, что Турция продолжает стремиться закупить противоракетные установки у стран, входящих в состав НАТО. Так, по словам Майкла, Анкара намеревается приобрести американский противоракетный комплекс Patriot.

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