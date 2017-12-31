Специалисты NASA нашли «дом инопланетян» недалеко от Земли

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Согласно новой программе NASA в ближайшие годы ученые начнут активный поиск внеземной жизни. Впрочем, уже сейчас исследователям удается делать интересные открытия в этой области. К примеру, недавно они нашли планету, которая может оказаться «домом инопланетян».

Дело в том, что эксперты «НАСА» в результате недавнего анализа космического пространства смогли обнаружить экзопланету, расположенную неподалеку от нашего мира и потенциально пригодную для обитания живых существ. Она находится всего в одиннадцати световых годах от Солнечной системы.

На данный момент ученые проводят тщательный анализ обнаруженного объекта, чтобы узнать, может ли он удерживать жидкости на своей поверхности. Кстати, благодаря новейшему оборудованию астрономы на сегодняшний день смогли обнаружить свыше трех с половиной тысяч потенциально обитаемых миров.