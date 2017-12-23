SpaceX успешно вывела на орбиту Falcon 9 с десятью спутниками

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Сотрудники SpaceX отметили, что компании удалось без проблем вывести на орбиту Falcon 9, перевозившую 10 спутников связи. Запуск ракеты был проведен с авиационной базы, расположенной в Калифорнии.

На борту ракеты оказались космические системы Iridium Next, которые относятся ко второй генерации коммуникационных устройств Iridium Communications. Они станут заменой нынешних спутников корпорации. Их главная цель заключается в обеспечении пользователей мобильных устройств возможностью передавать данные и общаться друг с другому по голосовой связи.

Созданием этих механизмов занималась инженерная группа Thales Alenia Space из Франции, однако их сборка и внедрение были осуществлены уже в Америке.