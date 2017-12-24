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Создан искусственный интеллект, способный распознавать ложь в суде

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категория: IT, НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ
Взято с Pixabay

Исследователями из США был разработан уникальный искусственный интеллект, который может узнать, говорит ли человек правду или лжет. Ученые считают, что данный ИИ можно будет использовать в суде или во время допроса подозреваемых.

Новейшая разработка американских специалистов была названа DARE. Она может увидеть даже скрытые эмоции людей, анализируя их выражение лица и голос. По словам исследователей, обычный человек лишь в редких случаях может раскрыть обман при разговоре с собеседником, а ИИ раскрывает ложь с точностью до 90 процентов.

Эта программа сначала собирает сведения о проверяемом человеке, то есть изучает его голос и изображения лица. Затем она сравнивает полученную информацию с имеющимися данными. Система может заметить даже мельчайшие изменения в мимике и голосе, поэтому ее вердикт оказывается максимально точным.

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