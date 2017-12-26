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ГАДЖЕТЫ

Состоялась премьера самого маленького телефона на планете

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категория: ГАДЖЕТЫ

Сотрудники Clubit New провели презентацию самого маленького телефонного аппарата на планете. Его разработка спонсировалась обычными пользователями сети Интернет. Новинка получила название Zanco Tiny T1.

Отмечается, что длина устройства составит чуть больше 46 миллиметров, а его вес не превысит 12 грамм. На этом девайсе можно будет сохранить не больше 300 контактов и 50 SMS. В основном он предназначен только для отсылки сообщений и совершения звонков, причем последние можно осуществлять лишь в 2G сетях. На полной зарядке новинка способна проработать около 3-х суток.

Продажи этого пальчикового телефона должны будут начаться в конце следующей весны. Его стоимость составит 40 долларов.

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