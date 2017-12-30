СМИ: ВВС Австралии были приведены в боевую готовность из-за российских Ту-95МС

Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС вынудили военных Австралии прийти в состояние повышенной боевой готовности. Стоит отметить, что в боевую готовность была приведена авиабаза города Дарвина.

Сообщается, что причиной повышенной готовности стали два российских Ту-95МС и два военно-транспортных самолета Ил-76МД. В таком состоянии австралийские военные находились недолго. Отмечается, что такое решение было принято, чтобы в случае необходимости отреагировать на изменяющиеся действия.

Министерство обороны Австралии прокомментировало данный инцидент и сообщило, что российские самолеты не нарушали воздушных границ.

Минобороны РФ отметило, что в начале текущего месяца военная авиация пребывала с визитом в Индонезии. Все воздушные суда вылетели с аэродрома в Амурской области и направились на аэродром Биак. По пути они совершили дозаправку над Тихим океаном.